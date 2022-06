Ucraina, la resa nel Luhansk: "Le nostre truppe devono ritirarsi da Severodonetsk"

globalist

24 Giugno 2022 - 09.27

Il governatore della regione di Luhansk, Sergey Haidai, parlando alla tv ucraina, ha dichiarato che le truppe ucraine dovranno ritirarsi da Severodonetsk. «Restare in postazioni fatte a pezzi da molti mesi solo per restare non ha senso», ha aggiunto, secondo quanto riporta il Guardian.

In un precedente post su Telegram Haidai aveva scritto: «Purtroppo dovremo ritirare il nostro esercito da Severodonetsk, perché rimanere in postazioni distrutte non ha senso: il numero dei morti sta crescendo».