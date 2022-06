Ucraina, gli 007 di Londra: "La Russia usa i corridoi umanitari per manipolare il capo di battaglia e deportare i civili

globalist

18 Giugno 2022 - 11.09

Guerra in Ucraina e la Russia si disinteressa di diritti civili e umani e – anzi – usa la popolazione civile per rinforzare le proprie posizioni sul terreno di scontro.

«La Russia ha precedenti, sia nella campagna ucraina che in Siria, di utilizzo di corridoi `umanitari´ dichiarati unilateralmente come meccanismo per manipolare lo spazio di battaglia e imporre il trasferimento forzato di popolazioni. Se i civili intrappolati a Severodonetsk (nell’impianto Azot) non accettano l’offerta di uscire attraverso un corridoio, i russi probabilmente rivendicheranno la giustificazione di fare meno distinzione tra loro e qualsiasi obiettivo militare ucraino nell’area».

Lo scrive su Twitter l’intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo aggiornamento della mattina.