Ucraina, Fratoianni: "Opzione diplomatica o la guerra non finirà mai"

23 Maggio 2022 - 18.15

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni spinge per la soluzione diplomatica: “Io credo che l`unica cosa giusta da fare in queste ore sia lavorare per costruire un tavolo di trattativa ed un`opzione diplomatica. E questo per un motivo molto semplice: questa guerra, come tutte le guerre contemporanee non la può vincere nessuno, non si vincono più le guerre dal punto di vista militare, e a maggior ragione quando uno dei due contendenti è una grande potenza nucleare”. Lo afferma dai microfoni di Rai Uno nel corso di ‘Oggi è un altro giorno’.

“Leggo che il ministro degli esteri del nostro Paese – prosegue l`esponente dell`opposizione di sinistra – ha avanzato una proposta diplomatica. Vorrei innanzitutto sapere se è una proposta dell`intero governo, se il Parlamento la discuterà. Intanto, è un passo, e il punto è semplice: o si costruiscono le condizioni, e chi ha il potere per farlo, trovi gli strumenti e le strade per costruirlo , per una fuoriuscita diplomatica oppure l`esito di questa guerra non potrà essere altro che l`estensione del conflitto all`infinito, con un accumulo infinito di una catena di lutti e distruzioni e con il rischio di un suo allargamento”.

“C`è chi ha sostenuto in questi 3 mesi l`invio delle armi come unica strada possibile, e noi non siamo fra questi, e in questi 3 mesi – conclude Fratoianni – quello che è scomparso dalla scena politica e dal dibattito non sono le armi, che sono sempre di più e più potenti, quello che è scomparso l`impegno per un`iniziativa diplomatica e per la trattativa”.