Ucraina, Di Maio: "L'Europa faccia maggiori sforzi diplomatici, impossibile ragionare come singoli Paesi"

16 Maggio 2022 - 09.30

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, è intervenuto nella trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3, parlando degli sviluppi politici ed economici riguardanti la guerra in Ucraina.

“Il tema adesso e che siamo in una fase della guerra in cui serve a livello europeo una controffensiva diplomatica. L’Europa è la forza gentile a capo della diplomazia del mondo e deve essere quell’istituzione pronta ad allargare gli sforzi diplomatici. Non possiamo più pensare che per arrivare alla pace dobbiamo affidarci a singoli Paesi”.

Combattere la crisi alimentare

“Martedì e mercoledì sarò a New York con Blinken ed i principali Paesi della comunità internazionale che si stanno coordinando sul tema della crisi alimentare, perché a livello di Nazioni Unite faremo una serie di iniziative per cercare di abbassare i prezzi del grano e del pane, che stanno colpendo anche le famiglie italiane, ma anche nel Mediterraneo e nel Nord Africa”.

Ricordando che l’8 giugno l’Italia ospiterà un dialogo mediterraneo alla Fao “per nuove politiche Onu per aiutare ad abbassare il prezzo delle materie prime alimentari”.