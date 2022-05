Ucraina, Draghi: "Il blocco delle esportazioni di grano può portare a una grave crisi alimentare"

globalist

13 Maggio 2022

Il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso del suo discorso al Forum Verso Sud a Sorrento, si dice allarmato per il blocco del grano dall’Ucraina: “Il blocco delle esportazioni di grano dall’Ucraina rischia di provocare una crisi alimentare, che a sua volta può produrre instabilità politica” e una “crisi umanitaria di proporzioni straordinarie. L’Italia intende continuare a essere in prima linea per costruire un futuro di pace e di prosperità in tutta la regione mediterranea”.

Di Maio vede Kuleba: “L’Italia sostiene l’Ucraina”



Il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, ha incontrato il collega ucraino, Dmytro Kuleba, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7. “L’Italia supporta l’Ucraina e continua a impegnarsi per dare linfa a un percorso diplomatico per raggiungere una pace duratura”, ha scritto Di Maio su Twitter. “L’Italia sostiene l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue”, ha concluso il ministro.