Porta a Porta, Conte scarica Petrocelli: "Sull'Ucraina fraintende la linea M5s, se non vota la fiducia è fuori"

22 Marzo 2022 - 19.41

Conte scarica Petrocelli il grillino filo-russo che invoca l’uscita del Movimento dal governo perché contesta l’invio di armi in Ucraina. E infatti è arrivata una risposta dura da parte dell’ex premier ora leader M5s.

“Petrocelli fraintende la linea M5S: noi non siamo mai stati mediatori, abbiamo assunto sempre una posizione di parte. Non si può essere a metà strada in un conflitto del genere”.

Lo ha detto il leader M5S Giuseppe Conte nel corso della registrazione di Porta a Porta in onda su Rai Uno, a proposito delle dichiarazioni del presidente grillino della Commissione Esteri del Senato.

E poi: “Petrocelli non voterà più la fiducia al governo? “Se lui dichiara questo evidentemente si pone fuori dal Movimento 5 Stelle per scelta personale”,