Fico: "Giusto espellere Petrocelli, la 'z' oggi rappresenta il peggio di quello che c'è"

25 Aprile 2022 - 12.05

Si può appoggiare apertamente l’invasione di Putin? No. Quella di espellere il senatore Vito Petrocelli dal Movimento cinque stelle «credo sia la scelta giusta da parte del presidente Conte, la condivido. Penso che quella z rappresenti oggi il peggio, quindi usarla è terribile».

Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, parlando con i cronisti a margine dell’iniziativa, a Marzabotto, in occasione del 77esinmo anniversario della Liberazione. La terza carica dello Stato si riferisce al tweet in cui il presidente della commissione Esteri di palazzo Madama, in occasione del 25 aprile, scrive la parola Z maiuscola nella parola liberaZione, in merito al conflitto in Ucraina.