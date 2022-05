Petrocelli (M5s): "Rifarei la Z maiuscola ma era una provocazione, il Movimento mi ha abbandonato"

globalist

10 Maggio 2022 - 19.28

Sì, io rifarei il tweet con la ‘z’, maiuscola, quella è stata una provocazione, che rifarei, siamo in tempi in cui non serve più essere moderati”.

Lo ha detto ai giornalisti in Senato Vito Petrocelli, rispondendo a chi gli domanda sul suo cinguettio del 25 aprile, che ha scatenato le polemiche sul pentastellato a capo della Commissione Esteri.

“Abbandonato dal M55? Tutto sommato sì ma non per un tradimento. Mi sono sentito abbandonato per la linea politica, perché credo di aver pensato di fare tutta la legislatura seguendo il programma del 2018 ma in questi quattro anni mi sono reso conto che buona parte di quel programma è scomparso. Avrei francamente potuto resistere fino a fine legislatura e l’ho detto anche a Conte l’unica volta in cui ci siamo sentiti. Purtroppo è scoppiata una guerra su cui il posizionamento del M5S è stato molto altalenante e propagandistico. Non potevo essere d’accordo”.