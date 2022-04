Movimento 5 stelle, Lorenzoni: "L'espulsione di Petrocelli era già decisa, il tweet pro-Putin una provocazione"

globalist

26 Aprile 2022 - 16.11

Movimento 5 stelle nella bufera: “L’espulsione di Vito Petrocelli dal M5S era già prevista, già nelle cose, la procedura già avviata e in corso.

L’espulsione è legata al suo voto contro la fiducia, il tweet a mio avviso non ha fatto la differenza. Anzi, credo che forse sia stato un tweet provocatorio fatto da Petrocelli per accelerare i tempi” del cartellino rosso, calato da Giuseppe Conte ieri, nel giorno della Liberazione.

Lo ha detto il deputato grillino Gabriele Lorenzoni.

“Petrocelli ha fatto quel tweet – aggiunge – magari anche per far tornare a parlare di sé. Non sono d’accordo sulla forma, certe idee possono essere portate avanti anche in modo diverso. Ma ha votato contro la fiducia, dunque l’espulsione andava fatta”.