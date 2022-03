I Radicali chiedono la Corte Penale per Putin: "Come Milosevic"

globalist

4 Marzo 2022 - 14.36

Il gruppo dirigente dei Radicali Italiani ha emesso una dura nota nei confronti di Vladimir Putin e delle sue responsabilità nella guerra in Ucraina.



“Vogliamo vedere il dittatore Putin davanti alla Corte Penale Internazionale come è stato per i gerarchi nazisti e per Milosevic”.

Lo hanno dichiarato in una nota Massimiliano Iervolino, Giulia Crivellini e Igor Boni, segretario, tesoriera e presidente di Radicali Italiani che hanno lanciato anche una raccolta firme.

Chiediamo che Vladimir Putin venga ufficialmente incriminato davanti alla Corte Penale Internazionale dell’Aja per crimini di guerra, crimini contro l’umanità e crimini di aggressione.

Non c’è pace senza giustizia.



✍️ Firma l'appello: https://t.co/LDcSAs7YxD pic.twitter.com/xMHDjKoNDL — Radicali Italiani (@Radicali) March 4, 2022

“Chiediamo l’incriminazione del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin per crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimini di aggressione. La Corte Penale Internazionale ha avviato ufficialmente un’indagine per verificare se la Russia abbia commesso in Ucraina crimini di guerra; già 39 Stati, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto la procedura di attivazione della Corte. Ora chiediamo un procedimento penale pubblico e trasparente che accerti le responsabilità di Vladimir Putin e di chi si è macchiato e continua a macchiarsi di crimini contro l’umanità”.