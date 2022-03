Russia di Putin, Majorino (Pd): “Bruxelles approverà il rapporto contro fake news e interferenze straniere”

globalist

4 Marzo 2022 - 17.50

L’europarlamentare Pd Pierfrancesco Majorino, coordinatore per il gruppo Socialisti & democratici (S&D) all’interno della Commissione speciale Inge sulle ingerenze straniere nei processi democratici, ha annunciato he “dopo un anno e mezzo di lavoro, il Parlamento europeo voterà mercoledì prossimo a Strasburgo il rapporto finale che contiene proposte chiare e nette contro le ingerenze straniere nei processi democratici europei”.

“Proposte che devono diventare concreti strumenti di contrasto alle campagne di disinformazione, alle manipolazioni, alle minacce ibride utilizzate da poteri autoritari stranieri per attaccare le fondamenta delle società democratiche europee”.

Prosegue Majorino: “Queste minacce hanno avuto spesso come protagonista la Russia di Putin, con il coinvolgimento attivo e quindi la complicità di partiti della destra europea. Nella relazione ricordiamo e denunciamo infatti il legame che partiti come la Lega di Salvini, l’Fpo in Austria, Rassemblement National in Francia o Alternative fur Deutschland in Germania hanno avuto con la Russia di Putin in un passato che ci auguriamo alle spalle”.

L’eurodeputato continua: “Chiamiamo anche a una maggiore responsabilità delle piattaforme contro fake news e campagne d’odio, meccanismi di protezione dei processi elettorali europei, trasparenza dei finanziamenti ai partiti, rafforzamento dell’alfabetizzazione digitale e sostegno ai media indipendenti. Come è ancora più evidente in questi giorni, le ingerenze straniere nei nostri processi democratici sono state troppo a lungo tollerate, e portano a conseguenze antidemocratiche molto reali. I cittadini europei hanno diritto ad essere informati correttamente e tutelati dalle ingerenze di regimi autoritari nelle loro scelte democratiche”.