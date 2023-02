Regionali, Majorino (Pd): "E' tempo di cambiamento, gli elettori del Terzo Polo votino per me"

globalist Modifica articolo

10 Febbraio 2023 - 12.19

Preroll

Regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino è pronto per il voto di domenica e lunedì, desideroso di provare una scalata che al momento lo vede in svantaggio rispetto a Fontana, stando agli ultimi sondaggi. Il candidato del centrosinistra, però, non si dà per vinto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Dopo 28 anni voglio portare il cambiamento, perché voglio una sanità più giusta, una Regione più ambiziosa e politiche ambientali finalmente realizzate e infrastrutture concretamente fatte e non solo annunciate. Abbiamo una bella squadra. La sfida, evidentemente, è tra noi e la destra di Fontana, non c’è il doppio turno, c’è il turno unico. Mi rivolgo direttamente agli elettori del Terzo polo: io sono convinto che chi ha votato Terzo polo e lo rivoterebbe, alla fine sceglierà me per avere la possibilità di cambiare concretamente».

Middle placement Mobile

«Io mi auguro che partecipi davvero tante gente alle elezioni. Non ho capito cosa ha detto Fontana che, tra l’altro, non ha partecipato praticamente a nessun confronto e adesso dice che gli altri non hanno voluto fare campagna elettorale. È un mistero».