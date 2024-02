Majorino (Pd): "La destra fa paura per la sua visione cupa: faremo di tutto perché non vinca ancora"

globalist Modifica articolo

14 Febbraio 2024 - 15.32

ATF

Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia, rispondendo al presidente della Regione Attilio Fontana ha ribadito l’urgente necessità di costruire solide alleanze a sinistra, per creare una credibile alternativi alla destra di governo.

«Ancora una volta Fontana ha torto e ha ragione il sindaco Sala: questa destra fa paura per la sua visione cupa, retriva, fatta di paure e di piccola gestione del potere. Milano non merita una sciagura come quella di essere governata da queste persone e faremo di tutto perché ciò non succeda, forti anche del risultato conseguito in città a tutte le ultime elezioni, tra cui pure le stesse regionali di un anno fa».

«Se poi Fontana vuole discutere della qualità delle nomine siamo pronti, anche se basta leggere le cronache per capire che sono riusciti a scendere molto, molto in basso, arrivando a contraddire le parole, in parte anche condivisibili, dell’assessore Bertolaso. Ma la cosa non stupisce: i gravi problemi dei cittadini con la sanità lombarda sono stati l’ultimo dei loro pensieri».

«Per noi invece i temi delle politiche sanitarie e della qualità dei servizi sono la cosa più importante, e ne parleremo nella nostra prima conferenza regionale sul diritto alla salute venerdì 23 e sabato 24 febbraio a Palazzo Pirelli».