Gelmini si tiene stretta Salvini e Meloni: "Il centro-destra è l'unica coalizione"

23 Febbraio 2022 - 10.10

Forza Italia si stacca da Salvini e Meloni? Tanti lo sperano, ma sembra evidente che i berlusconiani vogliano restare aggrappati alla destra che gli garantisce la sopravvivenza: “Lo stato di salute del centrodestra è buono, anche se non si negano i problemi che esistono in tutte le coalizioni. La verità è che siamo l’unica coalizione esistente nel paese visto che il Pd e Movimento 5 Stelle non hanno ancora scelto se passare dalla frequentazione saltuaria a un fidanzamento ufficiale. Noi siamo insieme da tanti anni, è chiaro che in alcuni momenti ci possono essere delle criticità ma governiamo 14 Regioni e la coalizione è presente in tantissimi Comuni e in tante realtà territoriali, dove gli elettori ci riconoscono cultura di governo”.

Queste le parole della ministra per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ai microfoni di Rtl 102.5. La Gelmini ha specificato che nella coalizione “il ruolo centrale lo avrà Forza Italia, quando avremo il governo del Paese nel post pandemia. Il centro? Ci sono centristi non realistici, al centro c’è già Forza Italia che gode di buona salute, mentre dall’altra parte c’è grande confusione”.