Istat, Gelmini: "Il Pil è aumentato del 6,6%, abbiamo retto lo shock causato dalla pandemia"

1 Marzo 2022 - 17.06

Il prodotto interno lordo italiano è cresciuto del 6,6%, ‘una crescita di intensità eccezionale’ ha evidenziato l’Istat, grazie alla domanda interna. In una nota la ministra per gli Affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini ha chiarito le dinamiche della ripresa economica: “Dopo il tragico 2020, dunque, è tornato l’ottimismo; le imprese hanno ripreso a correre, le famiglie a consumare. L’economia reale ha reagito bene allo shock causato dalla pandemia, e il nostro governo ha costruito una cornice legislativa, fatta da aiuti e stimoli allo sviluppo, che alla prova dei fatti si è dimostrata giusta”.

Gelmini ha aggiunto: “Adesso dobbiamo reggere all’onda d’urto della guerra in Ucraina, battendoci insieme agli alleati per fermare questa follia e contenendo le sue conseguenze economiche: andremo avanti con le riforme, con gli investimenti, e con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’obiettivo per questo 2022 deve essere quello di continuare a crescere”.