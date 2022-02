Zingaretti: "Costruire un campo largo di alleanze politiche e sociali è la strada giusta"

globalist

5 Febbraio 2022 - 12.52

Preroll

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e ex segretario nazionale del Pd è convinto che la costruzione del cosiddetto ‘campo largo’ sia la giusta strada da percorrere.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Dobbiamo costruire un’agenda nella quale sia chiaro che siamo noi la forza dello sviluppo sostenibile, dell’innovazione digitale, della diffusione della conoscenza, dello Stato semplice, ma che finalizza queste opzioni a un progetto di liberazione umana, alla lotta per la riduzione delle disuguaglianze, per il benessere, per il bene di tutti e non di pochi. Guai a pensare, come abbiamo fatto troppe volte, che la questione sia solo la crescita. L’imperativo, oggi, è farci percepire, perché lo siamo, vicini a chi ora ha più bisogno”.

Middle placement Mobile

“Ecco dunque definirsi un compito: costruire un campo largo di alleanze politiche e sociali con il quale promuovere un`idea nuova e giusta di Paese – ha scritto Zingaretti -. Sapere da che parte stare significa questo, ed è proprio quello di cui ora c`è più bisogno. Proporre a una nuova generazione di ragazze e ragazzi questa idea di politica, per dirla con Carlo Azeglio Ciampi “di servizio” e renderli protagonisti. Questa sarebbe forse la più importante innovazione di questo tempo. Ci vuole coraggio e passione ma questa è la nostra missione”.

Dynamic 1

Alla luce di questo ragionamento “ha fatto bene Enrico Letta a chiedere che il Parlamento calendarizzi i temi posti dal Presidente. La pandemia è stata una lezione. Le forze democratiche sono state riconosciute oggettivamente come le più adeguate ad affrontare la crisi pandemica. Noi, al contrario delle destre, siamo stati coerenti, nella difesa della salute delle persone, e con risposte immediate ai problemi sociali ed economici generati dalla pandemia. E questo si vede e si avverte soprattutto nelle difficoltà delle leadership delle destre. Ora, nel tempo nuovo che si sta aprendo, è fondamentale far capire da che parte stiamo”, ha concluso Zingaretti.