Alleanze, Calenda: "Il centrosinistra è guidato da Conte e dal M5s, in Basilicata sono pronto ad appoggiare Bardi"

globalist Modifica articolo

14 Marzo 2024 - 10.59

ATF

Carlo Calenda si sfila dal campo largo per le prossime elezioni regionali in Basilicata, il leader di Azione ha ribadito l’aperto contrasto con un centrosinistra – a suo dire – guidato dal M5s.

«È il M5s, che ormai decide la politica della sinistra, ad aver escluso Azione e ne abbiamo preso atto. Nessun problema. Io fino a ieri mattina ho parlato con Elly Schlein per capire quale era il loro orientamento di candidatura e mi ha detto che non lo avevano. Dopo di che ho appreso dalle agenzie che c’era stato un tavolo di una coalizione molto spinta a sinistra. Auguri, che devo fare?».

In Basilicata Calenda potrebbe appoggiare Bardi, il candidato del centrodestra, dopo che Pd e M5s hanno deciso di appoggiare Lacerenza, esponente di Avs. «Noi lì abbiamo preso alle politiche il 10%, c’è Marcello Pittella che è l’ex governatore e responsabile di Azione, loro hanno fatto una scelta, vediamo ora se li ripagherà»,

«Io preferisco non avere candidati persi, dall’altro lato c’è un moderato europeista, un uomo delle istituzioni, non il `trux´. Valutaremo e decideremo. Non è un scelta, è una constatazione: il centrosinistra ci ha escluso, noi lì siamo molto radicati e molto forti, facciamo verifiche di volta in volta sulla qualità del candidato».

«Ormai c’è una leadership del centrosinistra che è la leadership di Giuseppe Conte. In Sardegna hanno vinto per 1660 voti di scarto e per il voto disgiunto, perché la Lega non ha votato il candidato della destra. Ma sono scelte loro, io non ci posso entrare».