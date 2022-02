Di Maio a pranzo con Belloni: tra le righe, un messaggio a Conte.

globalist

1 Febbraio 2022 - 16.11

Preroll

È stata una delle papabili per il ruolo di Presidente della Repubblica ma il suo nome è stato ‘bruciato’ per l’opposizione di chi non vedeva compatibilità tra il suo ruolo di direttrice del Dis e la prima carica dello Stato: oggi Elisabetta Belloni ha incontrato il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Proprio su una possibile candidatura di Belloni si è consumato lo scontro tra Di Maio e Giuseppe Conte: “Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattito pubblico un alto profilo come quello di Elisabetta Belloni. Senza un accordo condiviso”, aveva detto il ministro degli Esteri lo scorso 28 gennaio.

Middle placement Mobile

“Con il ministro Di Maio c’è un’amicizia sempre più solida”. Lo afferma Elisabetta Belloni, direttore del Dis, dopo il pranzo con Luigi Di Maio in un ristorante di Roma. ”Di Maio è sempre leale”, insiste Belloni con riferimento alle polemiche dei giorni scorsi sul suo nome per il Quirinale.