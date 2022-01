globalist

26 Gennaio 2022

Luigi Di Maio ha sollevato un ipotetico scenario che potrebbe avverarsi: se il centrodestra mette sul tavolo, per il Quirinale, un nome divisivo, rischia seriamente di spaccarsi la maggioranza.

Questo è il ragionamento espresso dal ministro degli Esteri nel corso di un colloquio avuto in Transatlantico alla Camera con un gruppo di parlamentari del M5s, mentre è in corso la terza votazione per eleggere il Capo dello Stato.