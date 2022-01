Musumeci: "Pretestuoso che ci si scandalizzi per Berlusconi al Quirinale"

globalist

22 Gennaio 2022

Musumeci appoggia la candidatura di Berlusconi al Colle quasi fosse una benedizione dall’alto e dice che è pretestuoso chi non vuole convergere sul suo nome.

Ma è pretestuoso chi vuole dimenticare o far finta di non ricordare dei molteplici processi a carico del Cavaliere per prostituzione e legami con la mafia, oltreché una condanna definitiva per frode fiscale.

“Mi sembra pretestuoso l’atteggiamento di chi si scandalizza del fatto che il centrodestra possa esprimere Silvio Berlusconi. Da italiano mi auguro che si possa trovare la più larga convergenza, ma alla fine è il capo dello Stato che deve riuscire a entrare in simbiosi ed empatia con i cittadini”. A dirlo è stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenuto a Omnibus sul La7.

Le dichiarazioni di ieri

Il presidente della Regione Sicilia era intervenuto anche ieri per ribadire la sua felicità nel vedere Berlusconi eletto Presidente della Repubblica qualora questo avvenisse.

“Credo ci sia bisogno di un Presidente della Repubblica rappresentativo, competente ed autorevole e mi auguro il centrodestra possa, e non solo il centrodestra, le ragioni e i supporti numerici ci sono, esprimere un candidato alla presidenza della Repubblica. Se dovesse essere Silvio Berlusconi sarei davvero felice di questo ma credo che sia tutto incerto anche sull’altro fronte”.