Musumeci su Berlusconi al Quirinale: "Se dovesse essere Silvio sarei davvero felice"

21 Gennaio 2022

Berlusconi al Quirinale? Per Nello Musumeci, ormai sfiduciato da parte della stessa destra siciliana, il padrone di Forza Italia potrebbe essere l’appiglio per non essere travolto.

“Credo ci sia bisogno di un Presidente della Repubblica rappresentativo, competente ed autorevole e mi auguro il centrodestra possa, e non solo il centrodestra, le ragioni e i supporti numerici ci sono, esprimere un candidato alla presidenza della Repubblica. Se dovesse essere Silvio Berlusconi sarei davvero felice di questo ma credo che sia tutto incerto anche sull’altro fronte”.

Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.

“Andiamo a Roma – aggiunge- con l’animo sospeso, in attesa di capire quale sarà l’intesa fra i leader delle forze politiche. Chi sventola o agita lo spettro di un candidato penalizzato da una larga convergenza di consensi lo dice pretestuosamente perché chi conosce la storia del Quirinale sa che non tutti i Presidenti della Repubblica sono stati eletti a larga maggioranza”.

“Quindi – conclude Musumeci- è sufficiente che il Capo dello Stato sia rappresentativo intanto di una parte del parlamento, l’augurio che ci sia l’unanimità, e poi dovrà essere il Presidente a conquistare la fiducia di tutti gli italiani anche quelli rappresentati da forze politiche che non lo hanno sostenuto”.

Anche Musumeci reputa Silvio Berlusconi un candidato ‘divisivo’? Il governatore dell’isola, ironicamente risponde sorridendo: “Lo chiede a me che sono più divisivo di Berlusconi?”.