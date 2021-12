Tajani evoca ancora lo spettro di Berlusconi: "Per me sarebbe un ottimo presidente della Repubblica"

globalist

17 Dicembre 2021

Evocano lo spettro del Capo forse per far passare qualche altro rospo indigesto della destra.

Sull’elezione per il Capo dello Stato “questa volta il centro destra sarà protagonista perché ha i numeri dalla sua parte, non soltanto in Parlamento ma anche con i rappresentanti delle Regioni. Chi sarà il candidato? Dobbiamo deciderlo, Berlusconi non ha sciolto la sua riserva, non ha mai detto di voler essere candidato. Per me sarebbe un ottimo presidente della Repubblica”.

Lo ha detto a Radio anch’io su Radio 1, Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.