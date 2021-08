Boccia sull'attacco hacker alla regione Lazio: "Pubblica amministrazione a rischio ransomware"

admpumiddle

"Indipendentemente dalla natura dell'attacco informatico che sarà chiarito, il tema dei buchi e della fragilità delle reti è una priorità per le istituzioni nazionali e comunitarie. Nonostante l'eccellente lavoro quotidiano della polizia postale, è evidente che l'attacco hacker al Colonial Pipeline dello scorso maggio doveva servire da monito, ma così non è stato. La sicurezza informatica nella società digitale è una priorità assoluta e di Stato. Se davvero si vuole cambiare rotta nella Pubblica amministrazione e mettere in sicurezza i dati dei cittadini del nostro Paese, sviluppatori e informatici devono entrare secondo logiche di mercato e lavorare gomito a gomito con le autorità".

outstream

Così Francesco Boccia, deputato Pd, relativo all'attacco hacker subito dalla Regione Lazio.

"Se, invece, per assumere un giovane sviluppatore in un ente locale o in un ministero ci vogliono mesi, se non anni, e gli diamo salari inadeguati per quelle competenze, come se le attività fossero tutte uguali, non costruiremo mai una generazione di eccellenze digitali nella PA e non saremo mai sicuri fino in fondo, nonostante l'impegno della polizia e degli apparati di sicurezza. Trascurare culturalmente e nei fatti la sicurezza informatica di un Paese porta a farsi molto male. Se non si corre subito ai ripari, quello che è accaduto alla Regione Lazio può essere solo l'inizio. Anche quest'anno a DigithON 2021 ci sarà uno spazio specifico dedicato alla sicurezza informatica.

ad_dyn<

I giovani e le università ci sono da tempo, manca all'appello la PA e, in generale, un impegno forte e comune in Europa sulla cyber security", conclude Boccia.