Emiliano: "In arrivo una seconda ondata preoccupante, chiudiamo le scuole"

Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano è intervenuto a Sky Tg24 per annunciare misure restrittive per l’istruzione: ''Oggi abbiamo toccato il picco massimo storico con quasi 800 nuovi contagiati che ci hanno portato alla decisione dolorosa di obbligo della didattica a distanza in tutte le scuole. L'inizio dell'incremento nella regione coincide con la riapertura delle scuole ed è bene che il governo se ne renda conto''.

Nel programma “I numeri della Pandemia”, il governatore ha poi concluso allarmato: ''Ci stiamo preparando a una seconda ondata formidabile. Per fine novembre prevediamo 2500 contagi. Sto ponendo delle previsioni statistiche preoccupanti per la Puglia e per tutto il Paese''.

Dopo la Campania, è quindi la Puglia la seconda regione a prendere questo provvedimento.