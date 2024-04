Puglia, Fratoianni (Avs): "Da Emiliano vogliamo un segnale di discontinuità, azzeri la giunta o resetti la situazione"

Powered by

11 Aprile 2024 - 12.30

Nicola Fratoianni, durante la presentazione di Leoluca Orlando come candidato alle Europee nelle file di Avs ha parlato di quanto sta emergendo in Puglia in vari amministrazioni locali. «Il presidente della regione produca una iniziativa di discontinuità. C’è un problema? Di quel problema vogliamo discutere, vogliamo una discussione pubblica su quello che sta accadendo».

«E’ forse arrivato il momento che da parte del presidente di regione ci sia una iniziativa. Si azzeri la Giunta? Si resetti situazione? Si liberi il campo per una discussione vera. Io penso che un atto come questo può aiutare la qualità del dibattito, lo sottrae alla battaglia elettorale. Questo potrebbe essere un punto di partenza», ha aggiunto Fratoianni.