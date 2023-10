Migranti, la Geo Barents sbarca a Genova: 63 migranti a bordo, molti i minori

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2023 - 09.02

Migranti, la nave Geo Barents della Ong Medici Senza Frontiere è sbarcata a Genova, al ponte Andrea Doria. A bordo 63 migranti, tra i quali donne e minori. Le persone soccorse dalla Geo Barents provengono da 10 paesi diversi: Bangladesh, Sudan, Nigeria, Ghana, Ciad, Niger, Eritrea, Costa d’Avorio, Mali e Guinea Bissau come ha spiegato l’assessore comunale alla protezione civile Sergio Gambino. Ci sono una decina di minori stranieri non accompagnati, di cui il 50% rimarrà in Liguria. Tra loro, una quattordicenne non accompagnata che sarà la prima a scendere e di cui il comune si prenderà carico.

