Tenta di stuprare e uccide a forza di botte una donna: dramma a Rovereto

6 Agosto 2023 - 10.42

Una storia assurda e drammatica: una donna sessantenne è morta in ospedale a causa della gravità delle percosse ricevute da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell’ordine (un anno fa aggredì passanti e carabinieri) sabato sera, verso le 22.30, l’ha aggredita nel parco Nikolajevka di Rovereto, in Trentino.

Non sono chiare la cause dell’aggressione ed i carabinieri, coordinati dalla Procura di Rovereto, stanno facendo accertamenti, ma è verosimile che si sia trattato di un tentativo di stupro.

A dare l’allarme sono stati alcuni inquilini del vicino condominio Europa che hanno sentito le urla della donna e, affacciati alle finestre, hanno assistito alla scena: lei a terra con i pantaloni abbassati e lui a cavalcioni sopra di lei che la colpiva in faccia. L’uomo è poi fuggito, ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri nella vicina via Maioliche, e ora è in arresto per omicidio.