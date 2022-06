Ferisce la compagna con una bottiglia di vetro e poi fugge: ora è caccia all'uomo

globalist

8 Giugno 2022

Una donna è stata ferita al collo dal compagno, con una bottiglia di vetro. L’uomo, un egiziano di 36 anni, è fuggito ed è ora ricercato dai carabinieri di Sesto San Giovanni. Quando i carabinieri sono riusciti a entrare nell’appartamento dei due, infatti, l’uomo non c’era. La donna, una 35enne romena, è stata soccorsa dal personale del 118. Sono stati trovati e portati in sicurezza tre cani di grossa taglia.

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, la donna è stata trovata ferita sul balcone. E’ stata quindi soccorsa con un’autoscala e portata in salvo. Per dare la caccia all’uomo, le forze dell’ordine hanno bloccato la tangenziale in entrata e uscita a Cologno Monzese.