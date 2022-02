Ucraina-Russia, il cardinale Bassetti: "Una guerra nell'era atomica è impensabile"

globalist

La guerra aperta tra Ucraina e Russia è l’incubo che si aggira per l’Europa: le conseguenze di un conflitto armato sul territorio europeo, ancora memore (ma forse non troppo) degli orrori delle due guerre mondiali e della loro devastazione, sono inimmaginabili, e il cardinale Gualtiero Bassetti ricorda a tutti che “una guerra è impossibile nell’era atomica”.

“La guerra è impossibile nell’era atomica, occorre trovare altre soluzioni per dirimere le questioni che dividono i popoli: non c’è alternativa al negoziato globale” ha detto il cardinale Bassetti in apertura del Forum ‘Mediterraneo frontiera di pace’, richiamandosi al “realismo di Giorgio La Pira.

“È realistico pensare” si domanda retoricamente Bassetti, “che ‘pietra e la fionda’ possano essere ancora il metodo utilizzato per regolare la vita sul nostro pianeta, dopo che da circa 70 anni l’umanità intera è posta sotto la spada di Damocle di una potenziale ecatombe nucleare?”