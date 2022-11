Bassetti contro il governo: “Falso dire che il Covid fu affrontato con approccio ideologico”

globalist Modifica articolo

1 Novembre 2022 - 18.47

Matteo Bassetti, Professore Ordinario Unige e Direttore Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, su Facebook ha pubblicato un post in cui ha criticato il governo Meloni in merito alla questione Covid.

«Sostenere che tutto quello che è stato fatto in passato, inclusa la campagna vaccinale, che è stata il fiore all’occhiello del Nostro paese, sia stato ideologico e non scientifico è sbagliato. Ed è soprattutto uno schiaffo in faccia al 95% dei cittadini italiani e al 99,3% dei medici che si sono vaccinati credendo nei loro benefici».

Immediata la risposta di Marcello Gemmato, deputato di Fratelli d’Italia.

«Tengo a chiarire che il governo Meloni ha parlato di «approccio ideologico» non in riferimento ai vaccini, ma alla gestione globale della pandemia da Coronavirus che, purtroppo, nonostante l’approccio chiusurista non scientifico, non dettato dalla scienza, ci ha portato per larga parte della durata della stessa ad essere al mondo primi per mortalità e terzi per letalità. La discontinuità col passato sta nell’aver adottato, già col primo provvedimento, un approccio più serio e scientifico, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica».