Sileri sulla gestione dei contagi Covid e delle quarantene: "Rimodulazione necessaria, ma aspetterei un altro po'

globalist

21 Gennaio 2022

Preroll

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a “Mattino Cinque News”, ha risposto al conduttore Francesco Vecchi, sulla possibilità di cambiare la gestione di contagi e quarantene causa Covid-19. “Credo che una rimodulazione delle regole sia necessaria. Per quanto riguarda le tempistiche, aspetterei un altro po’”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Bonaccini, per esempio, sta facendo un progetto pilota per i vaccinati con tre dosi, utilizzando il test rapido fai da te. Ecco, questo significa semplificare la vita ai cittadini”, ha continuato Sileri. “Dobbiamo arrivare a gestire l’ordinario, non più le emergenze e far sì che il Green pass non vada a schiacciare quella che è davvero l’esigenza clinica”.