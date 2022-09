Covid, Sileri: "La pandemia non ci preoccupa più, il peggio non tornerà"

globalist

15 Settembre 2022

“La pandemia di Covid non ci preoccupa più, le notizie che abbiamo sono tali per le quali possiamo dire che il peggio non tornerà”. Lo ha affermato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri.

«Mancano i medici e si parla di abolire il numero chiuso ma non è questa la soluzione. Il problema sono gli abbandoni». Abbandoni dovuti a «turni massacranti, denunce e qualità di vita non idonee a fronte di salari bassi».

Il punto sulla carenza di medici in Italia

Ci sono «medici che lavorano in zone disagiate o pericolose dal punto di vista professionale», ha spiegato. «Se sei una donna e hai turni massacranti hai necessità di portare i tuoi figli al nido, i turni non sono modulati sulle necessità della famiglia. Sono tutte delle cose che rendono il servizio sanitario non attrattivo, ecco perchè si abbandona prima della pensione o a 40 anni. Attenzione a paragonare l’offerta sanitaria del nostro paese a quella di altri paesi. Oggi dobbiamo guardare i medici che lavorano nel Ssn e per aumentare quel numero bisogna migliorare la qualità di vita dei nostri medici e aumentare i salari», ha concluso Sileri.