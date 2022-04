Sileri: "La mascherina sarà ancora necessaria per mezzi di trasporto, ospedali e Rsa"

globalist

27 Aprile 2022

Ospite di Timeline su SkyTg24, il segretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha spiegato che, in vista della scadenza dell’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi a fine mese, “si deciderà nelle prossime 24 ore e sarà una decisione collegiale, basata sull’evidenza scientifica”.

“La mascherina al chiuso verrà abbandonata per gran parte delle nostre attività, ma sarà ancora necessaria tenerla in ospedali e Rsa e sui mezzi di trasporto come treni e aerei” ha detto Sileri. “Potrebbe essere utile – aggiunge Sileri – tenere la mascherina in ambienti di lavoro al chiuso ancora per 2-3 settimane”.

In alcune situazioni a rischio, dunque, la mascherina di dovrà ancora indossare “in questo periodo di transizione, caratterizzato da una modesta circolazione del virus e da una lenta discesa dei ricoveri, fino all’arrivo della bella stagione”.