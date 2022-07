Covid, Sileri: "Stop ai concerti? No, la situazione è sotto controllo"

globalist

7 Luglio 2022 - 11.06

Pierpaolo Sileri, intervistato da Radio Cusano Campus, ha affrontato la polemica relativa ai grandi concerti e al contenimento del contagio di Sars-Cov-2. Il sottosegretario alla Salute, al momento, ha negato possibili misure restrittive per gli eventi di massa.

“Sicuramente un concerto con migliaia di persone determina uno spargimento di virus maggiore, però non ci troviamo nella condizione dello scorso anno, non ci troviamo nella condizione del luglio del 2021 dove la popolazione era molto meno vaccinata, non ci troviamo di fronte ad una variante aggressiva come la Delta. Tutte queste condizioni rendono il Paese sicuro”.

“Tra due settimane ci sarà il picco e la discesa – ha aggiunto – vietare completamente un evento non è nell’ordine delle cose oggi. Consigliare fortemente la mascherina Ffp2 lo stiamo facendo `urbi et orbi´ da mesi. Al momento nessun obbligo. Dobbiamo pensare ai nostri fragili, che sono quelli che rischiano di più in caso di contagio”.