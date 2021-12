Pregliasco: "Sono due giorni che ricevo insulti per la canzoncina 'Sì sì vax', voleva essere un messaggio scherzoso"

globalist

22 Dicembre 2021

La canzoncina ’Sì sì vax’ cantata a Un Giorno da Pecora da Fabrizio Pregliasco, Matteo Bassetti e Andrea Crisanti è al centro da due giorni di una notevole quantità di prese in giro, ma anche – segnala Pregliasco – di veri e propri insulti: “Sono due giorni che mi massacrano sui social, me ne stanno dicendo di tutti i colori mentre la mia intenzione era solo quella di dare l’immagine di essere una persona come tutti, che ha voglia anche di scherzare, e comunque dare un messaggio positivo che non toglie niente al fatto di fare ricerca, lavorare e fare comunicazione come è giusto che sia”.

“È ovvio che quando ci si espone o lo fai o non lo fai, le critiche ci stanno, me ne rendo conto – dice il virologo – Però pensare che questo è stato fatto per essere una star, mi sembra un pochino esagerato”

Qualche presa di distanza però c’è stata anche da qualche collega, invidia? “Io non l’ho detto – risponde Pregliasco – non l’ho detto, non l’ho detto – ripete ridendo – e non voglio che si dica”. Non tutti però hanno criticato. “Molti amici mi hanno scritto ridendo, cogliendo quella che era la filosofia di questa iniziativa – racconta il docente della Statale di Milano – e prendendomi in giro perché sono stonato, ma questo lo sapevo”.

. L’idea infatti è nata proprio dai suoi difetti canori, già usati “dagli amici di ‘Un giorno da pecora’ che sono sempre dissacratori”, come minaccia per convincere i renitenti al vaccino. “Io sono specializzato negli assoli delle mie canzoni che sono quelle degli anni Sessanta: ‘I vatussi’, ‘Vecchio scarpone’, ‘Ritornerai’ ed erano usate nell’ottica di dire: se non ti vaccini ti facciamo ascoltare in cuffia a ripetizione Pregliasco che canta”.