Covid, Pregliasco: "Andiamo verso una vaccinazione annuale, dobbiamo convivere col virus"

13 Settembre 2022 - 16.42

Fabrizio Pregliasco, virolgo, è intervenuto nella trasmissione «L’imprenditore e gli altri», su Cusano Italia Tv parlando della strategia vaccinale anti Covid. «Questo virus ci sfugge sempre e diverse previsioni non sono state rispettate. Quello che si può dire oggi è che una gran quota di persone nel mondo si sono infettate, in Italia tantissime persone si sono vaccinate, quindi questo virus ha un mercato non molto ampio per potersi diffondere e sta sviluppando e facilitando l’insorgenza di nuove varianti che ci terranno compagnia ancora per un pò».

«Dovremo convivere con il virus e la qualità della vita dipenderà da quanto i fragili si vorranno rivaccinare per rinforzare le proprie difese immunitarie – aggiunge -. Ritengo che andremo verso una vaccinazione con una cadenza annuale».