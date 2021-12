Ricciardi è preoccupato dalla variante Omicron: "A gennaio avremo molti problemi"

globalist

16 Dicembre 2021

La quarta ondata sta portando nella penisola un’aumento dei casi e si ipotizza che il ritorno a scuola, dopo le feste, potrebbe essere un problema: la causa è l’alta contagiosità della variante Omicron.

“Gennaio sarà un mese particolarmente problematico. Nelle scuole la variante Omicron trova una prateria sconfinata”. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l’emergenza covid, prevede un inizio di 2022 complesso in Italia per la diffusione della variante Omicron.

“A dicembre vedremo ancora una aumento incrementale dei contagi. Poi a gennaio la crescita di Omicron si sommerà con tutti gli incontri e gli assembramenti” che si verificheranno durante Natale, dice ad Agorà.

“Il vaccino con la terza dose protegge ma c’è una percentuale di soggetti che si infetta nonostante il vaccino. La vaccinazione quindi va combinata con misure comportamentali, è l’unica possibilità di resistere in questa fase pandemica. Il consiglio di usare la mascherina vale sempre, negli ambienti chiusi è un presidio irrinunciabile. All’aperto, i sindaci possono prevedere l’obbligo nei luoghi dove possono crearsi assembramenti”, afferma Ricciardi.

In Italia parte la vaccinazione della fascia dei bambini 5-11 anni. “Non abbiamo mai visto un virus diffondersi con questa rapidità. Omicron raddoppia i contagi ogni 2 giorni, noi stiamo cominciando a vaccinare ora i bambini delle scuole: Omicron trova una prateria sconfinata, trova il terreno ideale delle scuole”.