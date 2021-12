L'esperienza di un ragazzo che ha contratto il Covid: "Ora tutto sa di benzina e uova marce. Vaccinatevi"

globalist

1 Dicembre 2021

L’esperienza di questo ragazzo che ha contratto il Covid è devastante. Dopo aver riacquistato l’uso del gusto e dell’olfatto, dice di sentire un solo unico sapore.

“Mangio uova marce e bevo benzina da una settimana. Il Covid mi ha fatto perdere l’olfatto e il gusto e da quando li ho riacquistati, ogni cibo ha un unico sapore, disgustoso. Sono vaccinato e rispondo a chi ora mi chiede ‘allora a che serve il vaccino se ti sei ammalato?’ Serve che ho 23 anni e mi ha evitato il ricovero o addirittura di finire in terapia intensiva”.

Sono le parole di Domenico, uno studente universitario che vive a Palermo impegnato con il servizio civile. Come scrive il quotidiano La Repubblica, Domenico si è vaccinato a giugno con il monodose J&J e alla fine di agosto ha contratto il Covid. È rimasto per oltre un mese positivo e quindi in isolamento, lontano dalla sua famiglia e dagli amici. Neppure il Long Covid l’ha risparmiato: da settembre si ritrova a combattere con stanchezza, difficoltà di respirazione, perdita di olfatto e gusto. Su twitter Domenico ha raccontato la sua storia, e i post che ha pubblicato sono stati ricondivisi anche dal popolare virologo Roberto Burioni, portando il suo profilo a crescere in pochissimo tempo. Così Domenico si è ritrovato al centro delle polemiche dei no vax. Molti lo accusano di dire bugie, che non è vero che sia vaccinato.

“Qualsiasi cibo io mangi (dalla pasta alla verdure) quello che sento è un unico sapore, disgustoso, che posso descrivervi come quello delle uova marce”.

E dopo i sapori, Domenico ha iniziato ad avere gli stessi problemi con gli odori.

“Due settimane fa ho ripreso a sentire gli odori, ma anche in questo caso sento lo stesso odore nauseabondo. Per me tutto odora di benzina”.

Su Twitter Domenico ha voluto lanciare un appello ai suoi coetanei:

“Indossate la mascherina e vaccinatevi perché sopravvivere al Covid vi lascia comunque deficit gravi. Trascuro i problemi ai polmoni che comunque sono gestibili. Indossate le c… di mascherine, vaccinatevi e state attenti”.

Sperando di convincere almeno qualche no vax, Domenico ha perfino pubblicato, cancellando i dati sensibili, il suo green-pass. Ma i torni dei no vax non si sono placati, anzi, sono diventati sempre più violenti e aggressivi. Così, alla fine, il ragazzo ha deciso di smettere di rispondere.