Il premio Nobel Parisi riceve la terza dose: "La paura di vaccinarsi è irrazionale"

Un importante esempio su come va affrontata la pandemia: senza nessuna paura e non dando ascolto a forze estremiste e ignoranti che non sanno nulla sulla Covid, ma ascoltando la scienza.

Il Nobel della Fisica Giorgio Parisi ha ricevuto la terza dose del vaccino anti-Covid. La somministrazione è stata effettuata a Roma, vicino all'Università La Sapienza. "Fare la terza dose è fondamentale - ha detto il Premio Nobel - perché riduce ulteriormente la probabilità di prendere la malattia in forma sintomatica e grave".

Parisi ha colto l'occasione per dire a tutti che "la paura di vaccinarsi è irrazionale".

