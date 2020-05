Trapani da 28 giorni senza casi: è la prima provincia fuori dalla pandemia

Da 28 giorni nella provincia di Trapani non ci sono contagi e quindi la panemia è ufficialmente finita: si tratta della prima provincia italiana covid-free. I 28 giorni corrispondono a due interi cicli di incubazione e presto questo traguardo dovrebbe essere raggiunto anche dalla provincia di Crotone, oggi al 27esimo giorno senza positivi.Sicilia, Calabria e Sardegna si confermano le Regioni più sicure d'Italia: in Calabria negli ultimi quattro giorni non si è registrato nessun positivo in tutta la regione, in Sardegna da tre e anche la Sicilia ha fatto segnare quota zero contagi il 23 maggio per poi oscillare nei giorni scorsi fino a un massimo di 4 nuovi tamponi positivi.A Trapani l'ospedale Covid è stato smantellato, non avendo più pazienti da settimane. In tutta la provincia ci sono ancora 14 ammalati, in isolamento domiciliare. Proprio ieri la Asp ha dato notizia di altri cinque cittadini di diversi centri del Trapanese risultati positivi e attualmente in quarantena ma nessuno di loro entra nel computo dei contagi locali perchè hanno contratto il virus altrove: dalla signora di Mazara del Vallo che lavora in una Rsa di Messina dove si è infettata a due persone di Castelvetrano in quarantena all'hotel San Paolo di Palermo a un paziente di Marsala che ha contratto il virus nelle Marche fino a una donna di Calatafimi che era tra i ricoverati di Villa Maria Eleonora a Palermo dove nelle scorse settimane si è registrato un focolaio. Insomma tutti casi di contagi avvenuti fuori dalla provincia.