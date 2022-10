Moglie e amante si picchiano per il tradimento dell'uomo: finisce in rissa, 5 arresti

globalist Modifica articolo

18 Ottobre 2022 - 11.59

A Trapani, una rissa scatenata da motivi passionali ha portato all’arresto di 5 persone in piazza Umberto I, vicino la Stazione.

Due donne, moglie e amante, si sarebbero scontrate per un a causa di una relazione extraconiugale del marito. Le due si sarebbero picchiate, una era anche armata di bastone. Oltre a questo sarebbero volate minacce, urla e insulti.

Successivamente, si sarebbero unite alla rissa anche altre tre persone. Necessario, dunque, l’intervento della polizia per evitare conseguenze peggiori. Condotti in Caserma, per i responsabili è scattato l’arresto per rissa aggravata. In totale, quindi, 5 fermi.