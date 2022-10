Berlinguer e Corona, nuova lite in diretta (ormai è trash tv) 

globalist Modifica articolo

12 Ottobre 2022 - 11.06

Ennesimo battibecco trash tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, durante il programma “Cartabianca” di martedì 11 ottobre. Lo scrittore, interpellato dalla giornalista sul tema della crisi del Pd, ha risposto con un maleducato “chiuda il becco” che ha scatenato la litigata in diretta.

Conscia di quanto già accaduto qualche mese fa, con Corona allontanato dalla Rai per intemperanze live, Bianca Berlinguer lo ha incalzato con un “Il becco lo chiuda lei”, dando un quadro perfetto e palese del livello della discussione e della trasmissione.

“È inutile che lei difenda una sinistra che si è dimenticata degli operai”, l’ha incalzata ancora una volta Corona, prima di insistere e di sbottare:



“Chiudo il becco e me ne vado”.

“Fossi in lei non me ne andrei” ha insistito Berlinguer.



“Non ho voglia di diventare ridicolo a causa sua” ha risposto ancora Corona, prima che la conduttrice chiudesse la stucchevole polemica.



“Questa sera l’ho salvata proprio in extremis, perché lei non conosce il passato”.



Il trash è servito.