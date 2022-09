"Gli anelli del potere", iniziata la nuova saga targata Amazon Prime

globalist

2 Settembre 2022 - 16.59

Preroll

“Gli anelli del potere”, la nuova saga targata Amazon che prende spunto dalle avventure de “Il Signore degli anelli”, è disponibile da oggi.

La storia prende le mosse migliaia di anni prima de “Il Signore degli anelli”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La prima stagione sarà composta da 8 episodi in totale, e racconteranno la storia di come gli anelli del potere – citati anche nella saga originale – siano stati forgiati. I primi due episodi saranno lanciati in tutto il mondo sulla piattaforma Amazon Prime, a partire dalle 3 ora italiana.