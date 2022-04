Bucha, le immagini del satellite smentiscono i russi: i cadaveri in strada dall'11 marzo

globalist

5 Aprile 2022 - 12.57

Chi dice il vero? Nuove foto satellitari fanno emergere altri dettagli sul massacro di Bucha, in Ucraina. Come emerge da un’analisi delle immagini condotta dal New York Times, molti civili sono stati uccisi più di tre settimane fa, quando i russi avevano il controllo di Bucha, smentendo così la versione di Mosca secondo cui le esecuzioni sono avvenute dopo l’allontanamento delle truppe.

Un video girato lo scorso 2 aprile, riporta il New York Times, mostra diversi corpi nelle strade di Bucha, e dalle immagini satellitari di Maxar Technologies si può notare che alcuni di questi si trovavano lì già dall’11 marzo. Un tempo lungo ma le rigide temperature che ci sono da quelle parti dovrebbero aver rallentato la decomposizione dei cadaveri.