Kiev: "La Russia sta preparando un attacco contro la Polonia, cerca solo un pretesto"

24 Marzo 2022 - 17.20

Guerra in Ucraina, ossia guerra sul campo ma anche guerra di propaganda, con notizie che difficilmente possono essere verificate e che possono essere vere come possono essere falsi allarmi.

La Russia sta preparando un attacco contro la Polonia. La diplomazia, inclusa l’ambasciata russa a Varsavia, probabilmente ha questa informazione. E stanno tentando di coprire le loro tracce”.

Lo ha dichiarato l’ambasciatore dell’Ucraina in Polonia Andriy Deshchytsia in una videointervista con Europeiska Pravda spiegando che Mosca cerca il pretesto per l’attacco.