Mecenari in Ucraina: la Russia pronta a mandare anche mille contractors in aiuto delle truppe regolari

5 Marzo 2022 - 11.46

La guerra non si ferma e Putin è determinato a ottenere una vittoria militare sul campo per ribadire la sua forza. La Russia è pronta a schierare fino a mille mercenari in Ucraina nei prossimi giorni o settimane. Lo ha riferito la Cnn citando un funzionario statunitense.

Un altro alto funzionario della Difesa americana aveva avvertito nei giorni scorsi che gli Stati Uniti avevano “alcune indicazioni” secondo cui mercenari russi sarebbero essere coinvolti nell’invasione dell’Ucraina, aggiungendo che non era chiaro esattamente dove sarebbero stati impiegati o in che numero.