Gas Nord Stream: Siemens Energy pronta ad aiutare Gazprom per riparare il gasdotto ma...

3 Settembre 2022 - 11.46

Gas a metà tra incubo e ricatto della Russia verso l’Europa: Siemens Energy è pronta a contribuire alla riparazione delle apparecchiature rotte del gasdotto Nord Stream 1, ma non c’è un cantiere disponibile per svolgere il lavoro.

Lo dichiara Gazprom in un comunicato, spiegando che Siemens Energy sta partecipando ai lavori di riparazione in conformità con un contratto esistente tra le due società ed è pronta a riparare i guasti che, secondo il colosso russo, l’hanno costretto a interrompere la fornitura di gas alla Germania attraverso il gasdotto. Ieri Gazprom ha detto di aver rilevato un guasto a una turbina e che non riprenderà la fornitura di gas alla Germania attraverso il Nord Stream 1 fino a quando non sarà riparata.

La società russa ha dichiarato che le riparazioni possono essere effettuate solo presso un’officina appositamente attrezzata.