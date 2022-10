Gazprom ferma la fornitura di gas all'Italia e accampa con Eni una scusa poco credibile

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 16.10

Preroll

Un blocco chissà se temporaneo o definitivo, anche perché la motivazione sembra una scusa. «A partire da oggi Gazprom non sta più consegnando il gas ad Eni poiché, stando alle sue comunicazioni, non sarebbe in grado di ottemperare agli obblighi necessari per ottenere il servizio di dispacciamento di gas in Austria dove dovrebbe consegnarlo».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo dichiara un portavoce dell’Eni sullo stop del gas russo. «Ci risulta però che l’Austria stia continuando a ricevere gas al punto di consegna al confine Slovacchia/Austria. Stiamo lavorando per verificare con Gazprom se sia possibile riattivare i flussi verso l’Italia»,