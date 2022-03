Borsa di Mosca ancora chiusa dopo il crollo del rublo, anche la Cina apre in ribasso

globalist

8 Marzo 2022 - 10.17

Le contrattazioni della borsa di Mosca sono ancora chiuse. Il Moscow Exchange sarebbe comunque rimasto fermo a in occasione della Giornata delle Donne, ma la crisi Ucraina e il crollo del rublo ha aggravato la situazione. Per decisione della Banca di Russia, fino alla data odierna sono state infatti sospese le sessioni di negoziazione della borsa di Mosca. Il programma per il 9 marzo sarà pubblicato sul sito della Banca di Russia nella giornata di domani, prima delle 9:00 ora di Mosca

Mercati cinesi in forte ribasso



Anche i mercati azionari cinesi stanno risentendo della situazione in Ucraina, segnando un forte ribasso martedì, con l’indice composito di Shanghai in calo del 2,35%, a 3.293,53 punti. L’indice di Shenzhen ha chiuso in calo del 2,62% a 12.244,5 punti. Il fatturato combinato degli stock coperti dai due indici è arrivato a 1,11 trilioni di yuan (circa 175,7 miliardi di dollari), rispetto ai 1,02 trilioni di yuan del giorno precedente.