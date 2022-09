Malumore a Piazza affari: lo spread Btp-Bund sfonda il tetto dei 250 punti base

globalist Modifica articolo

27 Settembre 2022 - 11.43

Preroll

Lo spread Btp-Bund rompe la soglia dei 250 punti base e sale fino a 255 punti base, in rialzo di 12 punti rispetto alla chiusura di ieri, con il rendimento del nostro decennale che tocca il 4,64% (+10 punti base), maglia nera tra i bond in Europa.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Inversione di rotta anche a Piazza Affari, dove il Ftse Mib gira in calo e cede lo 0,5%, con le utility in forte calo dopo che è emerso che il Nord Stream ha subito danni senza precedenti: Terna cede il 4%, Enel ed Hera il 3%, A2A il 2,7% e Saipem il 2%.

Middle placement Mobile

Partenza di buona lena per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che accelera dopo i primi scambi e sale dell’1,2%, trainato da Nexi (+6,9%) che sorprende il mercato con degli obiettivi di piano superiori alle attese degli analisti.

Dynamic 1

Sul listino milanese si mettono in luce Poste (+2,4%), Mediolanum (+2,1%) e Stm (+2,1%). Bene anche i bancari con Unicredit (+2,4%), Bper (+2%), in recupero Stellantis (+2,1%) e Pirelli (+2%) mentre continua a correre Tim (+2,1%) in attesa di capire quale strada potrà imboccare la creazione della rete unica.

Dynamic 2

Mps non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove il titolo non è ancora entrato agli scambi – come accaduto ieri per tutta la giornata – e segna un calo teorico del 23%. Ieri Borsa Italiana ha disposto il divieto di immissione di ordini senza limite di prezzo per agevolare le negoziazioni. La volatilità sul titolo segue il raggruppamento azionario, disposto in vista dell’aumento da 2,5 miliardi di euro.

Le Borse europee provano a rialzare la testa in avvio di seduta, lasciando per un attimo da parte i timori di recessione. A Londra l’indice Ftse 100 avanza dello 0,19% a 7.034 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,7% a 5.809 punti mentre a Francoforte il Dax guadagna lo 0,86% a 12.332 punti.